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商品詳細
HYBEINSIGHTハイブインサイトSEVENTEENセブチドギョムDK入場特典トレカ写真展で入場時に配られたトレカです。即購入OKです！厚紙補強、防水対策をして発送予定です。中身を確認後、大切に保管しております。海外製のため、多少の傷やスレなどあることもございます。ご理解いただける方のみご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis710744.html
http://narcologia.ru/goods/message314527.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi121247.html
HYBE INSIGHT ハイブインサイト SEVENTEEN ドギョム トレカ
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