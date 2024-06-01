seventeen トレカ

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商品詳細
seventeenトレカウジヘンガレヨントンラキドロ発売当時、回収してたので残り数枚あります。即日or翌日の発送です☺︎⚠️【即購入可】⚠️【発送時、差出人の記載はしません】梱包方法や注意事項はプロフィールに記載してあります☺︎気になる方はご確認後に購入をお願いします☺︎梱包材は再利用している場合がありますのでご了承下さい。一度人の手に渡っています。韓国製ですので、初期傷等ついている可能性もありますので、神経質な方は購入をお控えください。ご理解のある方のみ購入をお願いします(*^^*)
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