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商品詳細
歌舞伎座プログラム4冊 1967年4月 襲名披露大歌舞伎1967年11月 顔見世大歌舞伎1969年９月 新秋九月大歌舞伎1969年12月 大川橋蔵特別公演合計4冊です。長期保存のため経年劣化によるいたみ、ヤスレ、ヨゴレ等があります。ご理解をおねがいします。神経質の方はご遠慮ください。歌舞伎を愛する方にお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ambassador701806.html
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