三田村宗二作品集 6巻 全集 西陣百家百住等 希少 町家

☆三田村先生にご縁があり、この本を購入いたしました。☆先生の温かみのある色や線に引かれ先生のファンになりました。☆断捨離の為、残念ながら手離しますが、お手許に置かれ愛読される方がご購入くだされば嬉しく思います。☆1986年に西陣で生まれ育った上京区からスタートされ、京都市内11区をスケッチ行脚されています。☆１年に１区づつ徹底的に歩かれ、民家や伝統的建造物を１１年かけて全区計千八百枚スケッチされ描きあげられた、とても素晴らしい作品集です。☆殆どが壊されて現存していない建物かと思います。☆本が入った特製ケースには経年の為日焼けや、思い当たらないシミがあります。☆実は購入後は積ん読状態でしたので中の本は綺麗な状態です。☆全巻揃っているのは珍しいと思います。★『西陣百家百住』から1年間西陣の町をくまなく歩き、現存する200件の家を写生いたしました。その内より115点を選び、『西陣百家百住』というタイトルでここに刊行しました。この作品集を通じて、西陣のもつ心豊かな人間性や生活習慣がいまも絶えることなく受け継がれ営まれていることを実感し、日本人の「暮らしと住まい」の原点が理解できることと思います★三田村宗二作品集【古都游彩】全６巻特製ケース入り画集署名入りサインあり京都画家西陣百家百住東峰洛彩洛西游行伏水游彩叡風彩游百華洛中京都市内11区水彩画町屋木造家屋本のサイズ：約30.5㎝❌22.5㎝❌2㎝特製ケースのサイズ：約30㎝❌23.5cm❌12.3㎝京都書院記事が載った新聞の写し１枚希少☆素人の自宅保管ですので、ご理解お願い致します。完璧を求める方はご購入なさらないでくださいませ☘️☆また、保管や発送によるシワがある場合がございますので、ご了承くださいませ☘️☆大きく重量があり、希少なお品のためこのお値段にしています☘️☆プロフィールもご覧くださいませ☘️



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