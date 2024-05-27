プレイステーション5 デジタル・エディション CFI-1200B01

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商品詳細
「プレイステーション5デジタル・エディションCFI-1200B01」定価:￥44980ディスクドライブ非搭載引っ越しの為、出品です今年の春に新品で購入して、平日は仕事終わりに土日は終日使ってました。現在も問題なく使用できています。付属品完備・PS5本体・コントローラー・充電ケーブル・USBケーブル・HDMIケーブル・説明書コントローラーは初回起動時以外使用していません。本体も5ヶ月間ほどしか使用していないので綺麗です画像のPS5の箱に入れて発送させていただきます。よろしくお願いします#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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