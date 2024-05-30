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半年前に購入しました。保証はありませんが。今まで、不都合なく快適に使えてます。付属品も全て揃ってます。ソフトを一つおつけします。あと縦置き充電スタンドもおつけします。必要ない方は、本体と、付属品のみにします。発送時は、最新の、バージョンにして発送しますのでよろしくお願いします