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ps5本体、美品
商品番号 B41293367318
商品名

ps5本体、美品
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年前に購入しました。保証はありませんが。今まで、不都合なく快適に使えてます。付属品も全て揃ってます。ソフトを一つおつけします。あと縦置き充電スタンドもおつけします。必要ない方は、本体と、付属品のみにします。発送時は、最新の、バージョンにして発送しますのでよろしくお願いします
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