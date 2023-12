【美品】AMC2 JOURNAL ISSUE 11

AMC2JOURNALISSUE11:AGUIDEFORTHEPROTECTIONOFTHEPUBLICINPEACETIME先史時代から現代に至るまでの資料や記録を蒐集するAMCから発行される「Amc2journal」シリーズ。写真を中核とした幅広いテーマを扱う膨大なコレクションの中からイメージを編集し絡み合わせることで、思い掛けないような世界の本質が浮かび上がってくる。Issue11では、イギリス「テート・モダン」で2014年11月から2015年3月まで開催された「Conflict,Time,Photography」展に設けられた「ArchiveofModernConflict」のコレクション展示を元に構成。戦争の過程が引き起こす取り込みや荒廃、破壊、発狂、興奮、高揚、腐敗、驚愕、動揺といった様々な要素から見つめた戦争の風景を提示している。勇敢な騎士道の理想形を表すペイントや羽といったような原始の部族的な忠誠心から、引き金やスイッチなどの科学的な分析まで、争いの精神に関して深く掘り下げている。撮影者の中には著名なカメラマンもいれば、争いの渦中に人々が巻き込まれていく瞬間をカメラで捉えた名前も分からないアノニマスな人々も含まれている。#ARTBOOK#アートブック#PHOTOBOOK#写真集#芸術/一般#希少本#C_BOOKS【状態】美品です。目立った傷や汚れ等はございませんが、一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。画像にてご判断ください。



AMC2 JOURNAL ISSUE 11 : A GUIDE FOR THE PROTECTION OF THE PUBLIC IN PEACETIME



AMC2 JOURNAL ISSUE 11 : A GUIDE FOR THE PROTECTION OF THE PUBLIC IN PEACETIME



AMC2 JOURNAL ISSUE 11 : A GUIDE FOR THE PROTECTION OF THE PUBLIC IN PEACETIME



AMC2 JOURNAL ISSUE 11 : A GUIDE FOR THE PROTECTION OF THE PUBLIC IN PEACETIME



AMC2 JOURNAL ISSUE 11 : A GUIDE FOR THE PROTECTION OF THE PUBLIC IN PEACETIME



AMC2 JOURNAL ISSUE 11 : A GUIDE FOR THE PROTECTION OF THE PUBLIC IN PEACETIME



Amc2 journal Issue 11: A Guide for the Protection of the Public in Peacetime



Amc2 journal Issue 11: A Guide for the Protection of the Public in Peacetime



Amc2 journal Issue 11: A Guide for the Protection of the Public in Peacetime



Amc2 journal Issue 11: A Guide for the Protection of the Public in Peacetime



AMC2 Issue 11: A Guide for the Protection of the Public in ...



Amazon | AMC2 Journal Issue 12: Shining in Absence | Kessels, Erik ...



Amazon | AMC2 Journal Issue 12: Shining in Absence | Kessels, Erik ...



AMC2 Journal Issue 11: A Guide for the Protection of the Public in ...



Amc2 journal Issue 11: A Guide for the Protection of the Public in Peacetime