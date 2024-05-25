グラフィティ本『kaze magazine』（6冊セット）

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ご覧頂きありがとうございます。グラフィティ雑誌【kazemagazine】の6冊セットです。①issue4（2002）特集：PHIL,ZENONE,KANE,KAMI,TOTEM2②issue5（2002）特集：JOE,SKLAW③issue7（2003）特集：NEIM,NSKCREW④issue8（2004）特集：QP,VOLT※KOMPOSITIONポスター付き⑤issue9（2004）特集：INO,NSF,NBS,RYUKYUGROUND,28B,GUERILLA,HEC,CMK,SCA⑥Californiaissue特集：EKLIPS,RETNA,PRIME,SLICK,CHAZ※A2サイズポスター付き全て発売当時に新品で購入しました。ほぼコレクションとしての所有保管で、中身はほとんど開いておらず新品同様品です。基本的に箱に入れて丁寧に保管していたので、古い品の割には極めて状態は良いと思います。（付録ポスターなども当時の状態で欠品なく全て付属しています）※ただし、一部の角っこにごくごくわずかなヨレがあります。（最後の写真10をご参照下さい）どうぞ宜しくお願い致します。※値下げ不可#hiphop#90s#80s#oldschool#ヒップホップ#オールドスクール#bboy#dj#rap#graffiti#ストリートアート#ブレイクダンス#グラフィティ#アート#wildstyle#beatstreet#stylewars#グラフィティマガジン#グラフィティ雑誌#グラフィティ本#kazemag#カゼマガ#風マガジン#カゼマガジン#KazeMagazine#SK8#スケボー#スケート#ストリート#BMXKeithHaringキース・ヘリングBanksyバンクシーBasquiatバスキアRammellzeeラメルジーFuturaフューチュラAndyWarholアンディー・ウォーホルLeeQuinonesリー・キニョネスMarthaCooperマーサ・クーパー