銀魂 THE FINAL('21劇場版銀魂製作委員会)〈完全生産限定版・2枚組〉

「銀魂THEFINAL('21劇場版銀魂製作委員会)〈完全生産限定版・2枚組〉」杉田智和/釘宮理恵/宮脇千鶴定価:￥8000DVDCDはパソコン取込み後使用しておりませんので新品同様ですが、カバー、映画パンフレット、ケースに汚れや傷が見受けられます。自宅保管の中古品にご理解頂けます方、宜しくお願い致します。映画フライヤーもお付けします。#杉田智和#釘宮理恵#宮脇千鶴#CD・DVD