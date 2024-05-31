M3826●江戸明治和本等＞女年中用文章（文化10年）沢井随山 往来物

●江戸明治和本●女年中用文章（文化10年）沢井随山往来物【判型】大本1冊。縦254粍。【作者】沢井随山作・書。下河辺拾水画。【年代等】安永4年9月官許。天明7年1月新刻（刊記）。文化10年1月改題・求板。［京都］須原屋平左衛門板。【備考】分類「往来物」。『女年中用文章』は、天明7年刊『〈女要躾方・伊勢物語・天明新刻〉女万宝大和文林〈女年中用文大全〉』の本文のみを抜粋した改題本。同書本文の全てを採って新たに目録を付した。「年の始の文」から「歳暮の文」までの86通を収録し、上・中・下の3部に分かち、上之部は四季・五節句の文と吉凶事に伴う文（病気見舞・婚礼祝儀等）から成る47通、中之部は吉凶事およびその他諸事に伴う手紙文9通、さらに、下之部で再び「初春の文」以下30通の四季・五節句、その他諸用件の手紙を掲げる。本文を概ね大字・6行・ほとんど付訓で記す。同一主題の文章を重複して収録するのは、上・中之部を主に上輩・貴人向けの手紙、下之部を同輩・下輩向けの手紙と想定して編んだためであろう。頭書に「伊勢物語」「源氏物語目録」、前付・後付に「女中言葉遣」「女の名つくし」「婚礼の本」「しみ物おとしやう」「七夕の歌」「九九の次第」「知死期繰やうの本」などの記事を載せる。★原装・題簽付・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3825○江戸明治和本等＞女年中用文章（天明7年）沢井随山 往来物 - その他



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