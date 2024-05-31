お値下げ！美品！MVSX HOME ARCADE クラシック レトロアーケード

お値下げ致しました！マイホーム購入して、部屋に置きたかったのですが、趣味の観葉植物も増えてしまい、しまったままで使わないので出品しました！お箱も純正品で、説明書もあります通電確認の為、電源もいれましたコメント受け付けます！よろしくお願いします。



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