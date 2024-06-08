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アストラッド・ジルベルト ナウ ASTRUD GILBERTO 国内盤ボサノヴァ
商品番号 T66802709372
商品名

アストラッド・ジルベルト ナウ ASTRUD GILBERTO 国内盤ボサノヴァ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,691 円
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商品詳細

廃盤。PCで再生1回の美品です。「アストラッド・ジルベルト/ナウ」アストラッド・ジルベルト#アストラッドジルベルト#CD#ASTRUDGILBERTO#ボサノバ#ボサノヴァ#bossanova72年リリースの超人気盤がついに日本初登場。言わずと知れたロンドン・ジャズ・クラシックスで、カヒミ・カリィのカヴァーでも有名なジャジィ・ボッサの名曲を含む、アストラッドの名盤。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly786484.html
http://narcologia.ru/goods/stage455397.html
http://narcologia.ru/goods/peroration458215.html
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