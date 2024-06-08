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キャプテン翼　メガドライブ
商品番号 L81129242096
商品名

キャプテン翼　メガドライブ
ブランド名 セガ
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

25年～30年位前に購入し、暗所のコレクションボックスにて保管しておりました。初代メガCDが壊れていて起動確認してません。CDは傷等ありません。売れなければ値下げしていきますので基本値引き交渉には応じません。
http://narcologia.ru/goods/manufacture65041.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture140141.html
http://narcologia.ru/goods/displease205931.html
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