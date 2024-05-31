メガドライブ ソフト10本セット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。画像の物が全てになります。説明書がないソフトが2本あります。かなり古いものになりますのでいつ壊れるかはわかりません。細かいことが気になる方、美品をお求めの方はご遠慮下さい。中古にご理解のある方のみお願いします。
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