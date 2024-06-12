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商品詳細
閲覧ありがとうございます。こちらはTOMORROWXTOGETHERです。定価:DVD版→7,150円、デジタルコード版→8,901円※付属のトレカ、デジタルコードはありません。※DVDは1度も再生しておりません。※一通り1度のみ中身を見た程度ですが、海外製品のため、初期傷等ある場合がございます。他にも出品しておりますので、まとめてのご購入をお考えの方はお申し付けください。質問等なければ即購入して頂いて構いません。暗所で保管しておりました。素人保管ですので、気になる方は購入は御遠慮ください。#TXT#TOMORROW_X_TOGETHER#トゥバ#トゥモローバイトゥゲザー
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