TXT ファンクラブ継続トレカ

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商品詳細
セットの場合は付いてきた袋に入れてお譲りします。セットの場合は即購入可♪個別購入をご希望の場合はメンバー名とご希望の金額をコメント頂きましたら検討させて頂きます。金額によってはお断りする場合がございますのでご了承ください。初期スレ等が気になる方は購入をお控えください。#TOWORROWXTOGETHER#TXT#ファンクラブ#MOA#継続#トレカ#スビン#ヨンジュン#ボムギュ#テヒョン#ヒュニンカイ
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