★NINTENDO SWITCH★本体＆おまけ付

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★最短即日発送致します★付属品はドックセットとストラップはありますが、Joy-Conグリップと外箱はありません。写真4のケースをおまけとしてお付けしますが、不要な場合は500円値引きしますので、購入前にお申し付けください。最近まで使用しており、実際に使用した感じでは、充電の減りが早かったり、プレイ中の動作挙動におかしな点はありませんでした。ドックセットも充電時に問題は無く、見た目と使用感ではサビ等も見られませんでした。あくまでも中古品ですので、相応の使用感もある為、神経質な方は購入をお控えください。らくらくメルカリ便にて発送致しますので、お届け日の希望があれば購入時にお申し付けください（ヤマト側で設定不可時は、希望無しでの発送になりますので、予めご了承ください）。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo