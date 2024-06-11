Steven universe art and origins 設定資料集 洋書

スティーブン・ユニバース スチーブンハンナ・バーベラカートゥーン・ネットワークCartoonNetworkWarnerbrosワーナー・ブラザーズレベッカ・シュガーRebeccaSugarPowerpuffgirlsStevenuniverseartandoriginofenderaアートブック 設定資料集#dfasa 値下げ不可 一通り読みました。「スティーブン・ユニバース」はアメリカで放送スタートしたばかりの最新ＴＶアニメシリーズ。人気オリジナルシリーズ「アドベンチャー・タイム」の制作スタッフであるレベッカ・シュガーが手がける“マジカル・コメディ”。 人類を守るマジカル・チーム『クリスタル・ジェムズ』の一員スティーブン。彼はまだチームの中では見習いの身で皆の弟分的存在。体の一部に“ジェム”という武器を持つ最強の姉たち、パール、アメジスト、ガーネットのバックアップのもと、世界を救う！70年代テイストがただよう、どこか懐かしくやさしいアニメーションにも注目。 スタジオに在籍する優秀なクリエイター達が創造した映画の資料を網羅。草案や人物設定、背景や製作秘話などが一挙収録。アニメーター、映像作家志望や業界の舞台裏や美術、デザインに興味のある方に是非。#海外アニメ#アドベンチャータイム#Adventuretime#ゲンディ・タルタコフスキー#カートゥーンネットワーク#ハンナ・バーベラ#まなの書籍#設定資料集#アートブック#ペンデルトン・ウォード#ライアン・ノース#シェリィ・パロライン



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