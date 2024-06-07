SCPHー90000 レンズ新品 プレイステーション2 プレステ2 PS2 薄型

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気持ち良くお使い頂けるよう、コントローラーのアナログスティック新品交換しました。プレイステーション2SCPH-90000プレステ2PS2本体セット本体3色配線電源ケーブルコントローラー【アナログスティック新品交換】メンテナンス①ピックアップレンズを新品交換②冷却ファンの埃除去③グリス接点復活剤の注油④円傷対策板設置⑤時計電池新品交換大切なソフトを円傷から防止する為、‼️円傷対策を、設置致しました。読み込みPS2裏銀◎！PS2裏青◎！PS1◎！プレステ2には、機体型により対応しないソフトがあるようです。互換性の問題みたいです。手持ちのソフトでは、動作良好です。販売からずいぶんたった中古品になりますので、経年劣化やキズ、変色、使用感はあります。状態は画像にてご確認ください。写真では、分かりにくい部分もあるかも知れません。m(__)m御検討よろしくお願い致します。#プレイステーション#プレイステーション2#PS2#PS#ps2#ps#プレステ#プレステ2#メンテナンス#メンテ#薄型#本体