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FC COMBO エフシーコンボ ゲーム機 本体
商品番号 M27704942207
商品名

FC COMBO エフシーコンボ ゲーム機 本体
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,082 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^-^)家庭用ゲーム機FCコンボファミコンとスーファミのカセットがプレイ可能内容物全て揃ってます。2.3回使用しましたが最近は使用する機会もないため出品します。画像5のカセットはオマケとして希望者にはお付けしますが全てジャンク品のため正常にプレイ出来なくても保証出来ません。ご了承くださいm(*__)m美品ですが傷スレなどある場合がございます。一度人手にわたっておりますので、神経質な方はお控えください(。\u003e﹏\u003c)コロンバスサークルエミュレータCC-SFCF-WT※この製品はコロンバスサークルのオリジナル製品であり任天堂のライセンス商品ではありません。ゲーム機本体種類:エミュレータポータブル・据置タイプ:据置タイプ#コロンバスサークル#ヨッシーアイランド#スーパーマリオコレクション#ストリートファイターII#ファミコン#スーパーファミコン
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