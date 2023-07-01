櫻坂46 As you know? 東京ドーム 菅井友香 Blu-ray 1

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櫻坂46/2ndTOUR2022\"\"Asyouknow?\"\"TOURFINALat東京ドーム～withYUUKASUGAIGraduationCeremony～〈完全生産限定盤・2枚組〉Blu-rayブルーレイ・シュリンクあり未再生品・特典のシリアルコードとポストカード無し※こちらDVDでは無くBlu-rayになります。DVDはプチプチにて梱包し、ゆうゆうメルカリ便での発送となります。初期傷等もあるかと思いますのでご了承ください。※運送上での取り扱いによるトラブル(ケース割れ等)には責任が取れません。いかなる場合も完璧な状態をお求めの方はご購入をお控え下さい。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。即購入◎上村莉菜尾関梨香小池美波小林由依齋藤冬優花菅井友香土生瑞穂原田葵平手友梨奈守屋茜渡辺梨加渡邉理佐井上梨名関有美子武元唯衣田村保乃藤吉夏鈴松田里奈松平璃子森田ひかる山﨑天遠藤光莉大園玲大沼晶保幸阪茉里乃増本綺良守屋麗奈Nobody'sfaultBAN流れ弾五月雨よ乃木坂46欅坂46日向坂46