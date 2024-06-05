初音ミク フィギュア 【11点詰め合わせ】

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商品詳細
初音ミクフィギュア【11点詰め合わせ】RacingMIKU20223rdseasonautumnver.sweetsweetsマカロンwonderland親指姫BiCuteBunnies白うさぎBabyPink(箱の右上にシール後あり。ペタペタします。)《SPM》winter2022ピエレッタ《Luminasta》ライブステージライブ応援Springおむたつ《ぬーどるストッパー》Flowefairy朝顔【プロフ確認済みの方のみ即購入可】【バラ売り不可】プライズ景品ですので、ご理解の上ご検討下さいm(__)m防水・保護対策→［メルカリ便］発送。何かご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。
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