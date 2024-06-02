赤毛のアン DVD 3本セット モンゴメリ

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商品詳細
赤毛のアン赤毛のアン 初恋赤毛のアン 卒業DVD3本セットです。 L・M・モンゴメリーが1908年に発表し、少女アンが巻き起こす大恐怖と彼女の成長を描いて日本でも広く愛される児童名作文学「赤毛のアン」。母国カナダで新たに実写映画化し、原作者の孫娘ケイト・マクドナルド・バトラーが総製作指揮として参加した、「赤毛のアン」映像化の決定版ともいえる作品です。☆レンタルアップDVDですので、細かい傷や汚れがあるかも知れませんが視聴動作には問題ありません。☆リサイクル資材での梱包とさせて頂きます。☆新しいケースに入れ替えてあります。
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