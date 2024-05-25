廃番品です！値下げはしておりません。バラ売り可能です。•中身目次については以前出品した単品の商品に載せてあるので良ければご覧下さい！•正調琉球民謡工工四9.10.12巻1冊→2200円※各巻、発行年数が違い多少作り方が異なります。ご了承下さい。未使用ですが、長年保管してた商品のため黄ばみや紙の劣化等などあります。どうぞ宜しくお願いします。#三線#民謡#工工四#滝原康盛#エイサー



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