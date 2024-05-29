【匿名発送】PS4 VRソフト セット 美品

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ご覧いただきありがとうございます。商品は全て自宅保存ですのでご了承の上ご検討ください。【商品の説明】ソフト5本セットです。・Battlefront2(未開封)・バイオハザード7レジデントイービルゴールドエディショングロテスクVer.・みんなのGOLFVR・VRWORLDS・AstroBot【商品の状態】綺麗な状態ですが自宅保存ですので神経質な方はご遠慮ください。