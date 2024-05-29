PCエンジン本体＆コントローラー

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内容物PCエンジン本体コントローラー動作確認→RFケーブル接続にて動作確認済み天の声などの後付け機器ものの接続も動作確認済み。昔のものなので、劣化、傷み、汚れ、があります。ご理解頂ける方のみお願い致します。動作確認用のソフトは付きません梱包はビニールに入れ、プチプチに包みます。ご購入の際のご注意が、プロフにありますので、お手数をおかけし、申し訳ありませんがご確認をお願い致します。問い合わせなどありましたらお気軽にご連絡ください、よろしくお願い致します☺︎発送がお急ぎの方はご相談ください☺︎他にもスーファミ、PCエンジン、ファミコンなどのレトロゲームなど出品していますので、よろければご覧ください。複数購入割引もしてます。