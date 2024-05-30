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ちいかわ＆ハチワレ　グッズセット　ナガノもちきん付
商品番号 J89973370567
商品名

ちいかわ＆ハチワレ　グッズセット　ナガノもちきん付
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 5,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちいかわ＆ハチワレ　グッズセット　ナガノもちきん付インターネットのクレーンゲームで獲得したものと、しまむら店舗で購入したフロアクッションと、ダイソーで購入したステッカーのセットです。ちいかわ　AMU-PRZ15058ハピバBIGぬいぐるみ（全2種）のうち・ちいかわ　x1・ハチワレ　x2約36cmナガノキャラクターズ　AMU-PRZ14804キャラクターズぬいぐるみ①（全3種）のうち・もちきんちゃく　約17cmちいかわフロアクッション　SCHF3930-3サイズ　45Rcmちいかわステッカー14枚全て未使用ですが、クッションには外袋など無いため室内保管です。非喫煙、ペット無し。段ボールに入れて圧縮梱包して発送となります。現品限り。入金確認後24時間以内に発送。
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