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newjeansポップアップ トレカ4枚セット ハニ
商品番号 H50327028796
商品名

newjeansポップアップ トレカ4枚セット ハニ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,333 円
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商品詳細

NewJeans韓国ポップアップ限定商品8月11日より韓国で開催されているNewJeansのポップアップストアで購入しました。トレカコンプリートセット他のメンバー・商品も出品しています！★即購入可★防水対策をして発送海外商品のため細かい傷や擦れがある場合があります。ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。newjeansニュジニュジンスニュージーンスミンジハニダニエルヘリンヘイン韓国限定韓国ポップアップポップアップストアPOPUPstoreアイドル韓国アイドルパワーパフガールズパワパフステッカーシールトレカサノクマウスパッドうちわトレカケースワッペンデコグリップグリップトックキーリングストラップカバンバッグTHEPOWERPUFFGIRLS×NJステッカーパック
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