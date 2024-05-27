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スーパーファミコン本体ファミコン互換機セット
商品番号 D83305772940
商品名

スーパーファミコン本体ファミコン互換機セット
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,347 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドウスーパーファミコン本体スーパーファミコン互換AVケーブルスーパーファミコンACアダプタスーパーファミコンコントローラー2個スーパーファミコンソフト　スーパーマリオコレクションカービィボウルスーパーぷよぷよファミコン互換機ネクストⅡ本体ファミコンソフトテトリスヨッシーのクッキーオマケスーパーファミコンソフトのマリオペイントとスーパーファミコン専用マウススーパーファミコンコントローラの1個です。オマケのコントローラはボタンにヘタレがありますが、操作は可能です。動作確認はソフトの読み込み、コントローラーの動作は問題ありませんでしたが、ファミコン互換機のリセットボタンが効きませんでした、やめる時は電源ボタンを押してください。画像では分かりにくいですが、古い物なのでカセットが起動しない場合は何度か定番の方法でお試しください。キズ、ヤケ、色あせ、汚れなどがあります。バラ売りは売り切りたいのでしません。テレビにAV端子があるかご確認ください。中古品と留意したうえでご購入ください。即購入Ok値下げしました。
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