裁断済み】メイヨー・クリニック超音波ガイド下神経ブロックの手引 ...

「メイヨー・クリニック超音波ガイド下神経ブロックの手引」HeblJamesR/LennonRobertL/岡本健志定価:￥7,980円⭐️この商品は裁断済みです。書き込みやマーキングは確認した限りありません。綺麗な状態です。〜お願い〜•裁断済みの書籍です。裁断・スキャナにて取り込み済の書籍であることをご理解下さい。•裁断済みのため状態を「傷や汚れあり」としていますが、中身は状態良好です。•マーキングや書き込みは確認した限りはありません。•中古品であることを御理解頂ける方の購入をお願い致します。○DurodexSTACKCUTTER200-DXを使用して自分で裁断しています。裁断面はきれいです。○天の部分に名前の印鑑押しているので、出品する際は黒く塗り潰させて頂きます。○輪ゴムで教科書をとめ、梱包にはOPP袋で防水、緩衝材で角潰れを防止して出品させて頂きます。⭐️基本的にはどのようなメッセージも対応させて頂きます。気軽にご相談ください。※ご不明点ございましたら、ご購入前にコメント下さい。



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メイヨー・クリニック超音波ガイド下神経ブロックの手引



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