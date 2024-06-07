Vintage 羊を抱くイエス　アンティーク　イエスキリスト

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商品詳細
20年位前、Vintageshopで購入。詳しいことは聞かずに購入したので分かりませんが、全体的にとても雰囲気良いです。額はスレ、傷あります。古い物にご理解ある方のみ、お願い致します。額外寸 横 約23cm縦 約28cm厚み 約1.5cmWarnerSallman1942●購入前のご注意●中古品、自宅保管、素人検品にご理解のある方のみ、よろしくお願いします。気になる点は事前にコメントでご確認下さい。
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