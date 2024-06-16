内村鑑三『内村鑑三日録』【全12巻セット】

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#内村鑑三#日録#キリスト教#明治時代【全体の状態】「可」相当【カバー】スレ・キズ、色褪せ【本体】天と小口にシミ（3~5枚目画像参照）。一部の巻の見返しにもシミあり【本文】「青年の旅」「天職」「現世と来世」「万物の復興」に少量の赤鉛筆ラインが散見されます。「現世と来世」には誤字の修正の紙がテープで貼り付けられており、黄マーカーがあります（最後の2枚の画像参照）【経年感・使用感】並その他の巻もざっと確認しておりますが、赤鉛筆ラインの見落としがある可能性があります。あっても少量であるとは思いますが、その点、どうぞご了承ください。