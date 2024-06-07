【動作確認済】SONY ps2 ミッドナイトブルー 本体 MB プレステ2

ご覧頂きありがとうございます！ 当商品は読込確認を全て行なっております。ps2は読込むことが出来るソフトが多い為、レンズ消耗が激しいです。必ず全てのディスクを読込確認してある商品の購入をおすすめ致します。★メンテナンス済★メンテナンスしていませんと古い機種ですので必ず故障します。メンテナンスすることにより劣化や消耗を遅らせ長持ちする事が可能です！当商品はメンテナンスしてありますので安心して購入が可能です！※ディスクの読込早いです！☆動作確認項目☆・ps1（黒面ディスク）読込OK・ps2（青面ディスク）読込OK・ps2（銀面ディスク）読込OK・DVDディスク読込OK・メモリーカード読込OK・コントローラー差込口読込OK☆商品名☆・PlayStation250000すぐ遊べるセット☆同梱物☆◯ps250000本体◯純正コントローラー◯電源ケーブル○AVケーブル○ps2メモリーカードブラック☆行った作業☆★レンズクリーニング済★※クリーニングにより読込時間の短縮が見込めます。また読み込まなくなるなどの現象も改善されます。★開閉ボタンの清掃★※暑型の機種では蓋が締まりにくい現象が多く見受けられます。取外しを行い細かく清掃し、再発防止になります。★各種接続部分への接点復活剤★※接続が出来ないなどの不具合対策済送料について全国送料無料です！発送についてプチプチで梱包して、出来る限り箱に傷がつかぬように配慮させて頂きます。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation#PlayStation2#PS2本体#PS2#90000#薄型【動作良好】SONYps230000本体すぐご利用可能暑型プレステ2



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