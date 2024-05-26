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商品詳細
動作品です。プレイに支障なし。完品です。ただし、背面に傷や汚れ、塗装剥がれあり。写真10が1番目立ちます。シリアルと箱シリアル番号一致。写真4，5写真1のものをおつけします。箱不要ならコメントいただければ1000円お値引きします。箱必要ならこのままの値段で行かせてください。中古品の為、ご理解いただけます方、よろしくお願い申し上げます。SONYPlayStationPortablePSP-3000PBcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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