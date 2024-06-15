ニンテンドーDS ロックマンエグゼ 5 DS ツインリーダーズ

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商品詳細
ニンテンドーDS専用ソフトロックマンエグゼ5DSツインリーダーズ希少なシュリンク付きの新品未開封品です。コレクターの方から譲り受けたもので、ニンテンドーDSソフト用のクリアケースに入れて暗所保管しておりました。写真２枚目以降はクリアケースから出して撮影したものです。古いものであり、シュリンクには擦れ等が見受けられますので、細部まで過度に気になさる方はご遠慮ください。クリアケースに入れたまま緩衝材に包み、ゆうパケットプラス(専用ダンボールBOX)にてお送りいたします。商品保護のため、ケースから出さずに発送いたしますので、ご不要な場合はご購入者様にて処分ください。※ご質問やご購入は、必ずプロフィールをお読みになったうえでお願いいたします。※ご購入後のご挨拶コメントは不要です。---「ロックマンエグゼ5DSツインリーダーズ」カプコン定価:￥4800#カプコン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DSMegaManBattleNetworkMegaMan.EXEチームオブブルースチームオブカーネル
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