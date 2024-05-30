【スーパーファミコンソフト】『らんま1/2 朱猫団的秘宝』ハガキ付き

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ご覧頂きありがとうございます。スーパーファミコンソフト『らんま1/2朱猫団的秘宝』です。実機にて動作確認済みです。ハガキ、注意書きも揃ったセットです。箱は中古品ですので全体的にイタミや汚れ等ございます。美品をお求めの方はご遠慮下さい。あくまで素人保管の中古品です。細かい事を気にされる方、完璧を求める方、神経質な方は購入をお控え下さい。上記にご納得頂ける方、購入をご検討下さいませ。よろしくお願いいたします。#レトロゲーム#スーパーファミコン#スーファミ#RPG#朱猫団的秘宝#SFC#美少女#高橋留美子#らんま