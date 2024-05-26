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仮面ティーチャー DVD-BOX 藤ヶ谷太輔
商品番号 G80201455602
商品名

仮面ティーチャー DVD-BOX 藤ヶ谷太輔
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,150 円
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商品詳細

＊「仮面ティーチャーDVD-BOX豪華版〈初回限定生産・6枚組〉」藤ヶ谷太輔/大政絢/守屋健太郎定価:￥18,920＊劇場版　仮面ティーチャー　パンフレット#藤ヶ谷太輔#大政絢#守屋健太郎#DVD#日本映画藤沢とおるの漫画を藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）主演で実写化したドラマ。仮面を付け、バイクを乗りこなし、生徒を更生するためなら拳を使うことを許された特別教師。そんな彼が近未来の教育界で、子供たちの未来に光を灯そうと奮闘する。※華空学院高等学校　生徒手帳　　　未開封　オリジナルトレーディングカード　未開封#藤ヶ谷太輔　#菊池風磨　#ジェシー　#岸優太　#大政絢　#キスマイ　#Kis-My-Ft2#SixTONES#SexyZone#King\u0026Prince#斎藤工
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