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キャッスルバニア 暁月の円舞曲
商品番号 X88471728277
商品名

キャッスルバニア 暁月の円舞曲
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「キャッスルバニア暁月の円舞曲」開封済みですがほぼ新品です。ソフト・説明書・箱・アンケートハガキ全て揃っています。箱の状態も非常に良く転売歴の無い良品です。動作も確認済みです。値引き交渉は原則受付けませんが他の出品物とのセット販売であれば検討しますのでコメント下さい。
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