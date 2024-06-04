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PS4本体THE PHANTOM PAIN 箱付き説明書なし 通常版のソフト付属
商品番号 G25862634070
商品名

PS4本体THE PHANTOM PAIN 箱付き説明書なし 通常版のソフト付属
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 12,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4本体です。THEPHANTOMPAIN通常版のソフト付属大きな傷等はないと思います。PlayStation4METALGEARSOLIDVLIMITEDPACKTHEPHANTOMPAINEDITION写真にあるものが全てです。METALGEARSOLIDV：THEPHANTOMPAIN通常版のソフト付属。中古品のため商品は多少のキズ・使用感があります。箱のいたみもあります。喫煙しません　香料もほとんどつけません。動物等ペットもなし。
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