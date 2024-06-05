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推しの子 1巻~9巻
商品番号 X55736783796
商品名

推しの子 1巻~9巻
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

推しの子4巻~9巻初版、全て新品購入です。1度読んでから暗所にて置いていたので焼けは無いかと思いますが、素人保管ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。ストレッチフィルムを巻いて発送する予定です。即購入OK/バラ売り不可
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