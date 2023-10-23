【本日限定セール価格】GAMECUBE エンジョイプラスパック+

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商品詳細
※セール中です※2023/10/23の23時59分に終了予定です。ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品はゲームキューブエンジョイプラスパック＋になります。遊ばなくなったので出品します。付属品・箱・説明書・ゲームキューブ本体シルバー・ゲームキューブコントローラーシルバー・ゲームキューブコントローラークリア・ゲームボーイプレイヤーシルバー・スタートアップディスク・メモリカード251・3色AVケーブル・電源ケーブル箱は少し傷んでますが、それ以外は美品だと思います！あくまでも素人保管なので神経質な方は御遠慮ください。NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEエンジョイプラスパック+color:SILVERゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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