刀剣乱舞絢爛図録四　特典付き

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刀剣乱舞絢爛図録4公式設定画集特典付き購入後開封して一読した新品に近い中古品です。※開封していますのでコレクター保管用には不向きかもしれません。※書店購入程度の帯ズレ・少々のアタリやスレなどが気になる方はご遠慮ください。即購入可能お値下げ不可