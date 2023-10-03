西城秀樹 写真集「HIDEKI FOREVER blue」未発表音源CD付

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『明星』『セブンティーン』の若さ輝く西城秀樹の写真が100枚以上。野口五郎さん他、ゆかりのかたがたのインタビューも。未発表音源CD付き。 分売と値引は不可。中古品であることを、何卒ご理解下さい。宜しくお願い致します。[2023.10.03] ※ほかにも出品しています。→#maeshiromitsuyuki ※出品管理用ハッシュタグ→#maeshiromitsuyuki_4713→#maeshiromitsuyuki_BOOK→#maeshiromitsuyuki_BOOK_0913→#maeshiromitsuyuki_西城秀樹