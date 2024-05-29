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希少 新品 超熟 パスコのパン ミニチュアスクイーズ 1\u00262 全10種フルコンプ
商品番号 M87598625796
商品名

希少 新品 超熟 パスコのパン ミニチュアスクイーズ 1\u00262 全10種フルコンプ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品超熟Pascoのパンミニチュア　スクイーズ第1弾\u0026第2弾全10種フルコンプ5枚6枚スライスメロンパンマフィンアップルパイバタースティックフォカッチャ　　他ガチャカプセルパスコ第1弾　全5種第2弾　全5種合計　10種ミニブック10枚付き※バラ売りは不可になります。新品未開封品ですので出荷時の傷、個体差、初期不良等の状態を気になさる方は入札をお控えください。メルカリ便で発送予定です。水濡れ防止をして封筒に入れて発送致します。厚みの規定上プチプチ補強はなしになります。入金はメルカリの支払い期限内にお願いします。落札者様の支払い完了から丸3日(土、日、祝日除く)以内に発送後連絡をいたします。ガチャガチャSONYガチャポン　カプセル　ジオラマミニチュア　模型　可動フィギュア用　小物　mixセレクション任天堂　ニンテンドー　ファミコン　スーパーファミコン　セガ　メガドライブ　PCエンジン　テレビリーメント　ぷちサンプル　食品サンプル　サンプル　ヤマザキ　ピエール・エルメ　明治　MEIJI　一蘭　コメダ珈琲　東京ばな奈　食パン　クロワッサン　チャーム　シャカシャカ　ケンエレファント　純喫茶　看板　筐体　ドールハウス　ドール　食玩アルマジロトカゲ　レオパードゲッコー　アリ　蟻　カエル　ダンゴムシ　さそり　蠍　かぶとむし　くわがた　かめ　カメ　かに　蟹　かまきり　ハチ　ワニ　模型　可動フィギュア　4種　5種　010203040506グッズ　mixセレクションフィギュア　フィギュアーツ　figmaねんどろいど　バンダイ　タカラトミーガチャ　ガシャポン　カプセルトイいきもの大図鑑　シリーズ
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