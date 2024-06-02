PUIPUIモルカー図鑑／公式アートブック

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商品詳細
購入後、数回パラパラと読んだだけなので、色褪せ折り目もなく、２冊ともほぼ新品と変わらない状態かと思います中古品にはなりますので、細部まで気になる方はご注意ください中古でも状態が良いものを、定価より安く購入されたい方におすすめです※２冊セット売りになります※おまけは不要でしたら外します公式アートブックTHEARTOFPUIPUIMOLCAR定価 税込4,180円PUIPUIモルカー図鑑定価 税込1,650円
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