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広瀬アリス　ファースト写真集「ALICE」　直筆サイン付き　女優
商品番号 S25437368445
商品名

広瀬アリス　ファースト写真集「ALICE」　直筆サイン付き　女優
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,824 円
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商品詳細

「広瀬アリス写真集「ALICE」」(直筆サイン付き)#NDCHOW#ND_CHOW#本#生活／諸芸・娯楽広瀬アリスちゃんのファースト写真集で、発売当時に直筆サインを頂いた貴重なものです。何度か読んで、自宅保管しておりました。あまり目立ちませんが、帯の端に少し反っている部分があるので写真からご確認ください。★即購入大歓迎です！(´▽`)★簡易包装にてお届けします。★新品のもの含め全て自宅保管のため、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮くださいませm(._.)m
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