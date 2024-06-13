ミュージカル 刀剣乱舞　真剣乱舞祭

ミュージカル『刀剣乱舞』グッズ整理のため、お譲りします。真剣乱舞祭2016彩時記ポストカード1枚真剣乱舞祭2017Blu-rayDisc彩時記ポスターポストカード☆未開封真剣乱舞祭2018彩時記ライブコレクション五周年ペンライト☆未開封真剣乱舞祭2022Blu-ray初回限定盤シュリンクを外したのみ。ディスク未再生。乱舞祭2017は数回再生しています。再生問題無し。新品未開封のものもありますが、一度人の手に渡ったものです。初期傷など気になる方はよくご検討ください。「ミュージカル刀剣乱舞～真剣乱舞祭2022～〈初回限定盤・7枚組〉」北園涼/大平峻也/伊藤栄之進定価:￥30000#北園涼#大平峻也#伊藤栄之進#CD・DVD



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