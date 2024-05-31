太閤立志伝V DX 30 周年記念 TREASURE BOX

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商品詳細
太閤立志伝5太閤立志伝VDX30周年記念TREASUREBOXNintendoSwitch版です。開封済みです。ソフトなし。＜商品構成＞◇「太閤立志伝」歴代楽曲集（CD５枚組）４枚目と5枚目は未開封です。◇「太閤立志伝」30周年記念メモリアルブック◇復刻版・電子書籍「太閤立志伝V マニアックス」 ※ダウンロード済み。＜注意事項＞ソフトは付属しません。電子書籍はダウンロード済みです。ご注意ください。CDは１〜3まで開封済で、４と5が未開封です。あくまでも中古品となります。外箱も細かい傷などが付いておりますので美品お求めの方はご遠慮ください。配送中の外箱損傷の場合の責任は負いかねますのでご了承ください。「太閤立志伝VDX30周年記念TREASUREBOX」定価:￥9500#ゲーム#シミュレーション#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch※神経質な方は、ご遠慮ください。※購入ご検討の方は、プロフィールをお読みくださる様お願い申し上げます。※水濡れ防止対策をして発送します。
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