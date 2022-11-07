萩原利久　写真集「 R 」ジュンク堂　ポストカード　トップコート生写真　セット

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★ご覧いただきありがとうございます。★値下げしました！ポストカード＆生写真の2枚セットです。①萩原利久1st写真集「R」先着購入特典丸善ジュンク堂書店配布終了先着店舗特典ポストカード②美しい彼 TVドラマ＆劇場版公式ビジュアルブックトップコート特典、生写真コレクション用に購入したものです。スリーブに入れ自宅暗所保管品。書店配布品のため初期傷等がある場合もございますご理解いただける方のご購入をお願いします。■発送■破損・防水対策として運送過程で傷が付かないよう配慮しポストカードはOPP袋に入れ、厚紙補強し発送させていただきます。書籍（公式ビジュアルブック）はご希望なら＋2500円（定価2750円）で付けます。メッセージにてご相談ください。★全国送料無料（プライバシー発送）★即日配送（ネコポスまたはゆうパケット）★禁煙環境★ペットのいない環境★まとめ買い、同梱OKです。メッセージお願いします。（送料分のお値引きしています）★フォロー割り、リピート割りを始めました！ フォロー+メッセージコメント→100円引き 購入歴あり（リピーター）+メッセージコメント→100円引き#凪良ゆう#キャラ文庫#美しい彼#萩原利久#八木勇征#ウツカレ#ひらきよ#清居湊#平良一成#TVドラマ「美しい彼」公式ビジュアルブック