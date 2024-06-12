ニンテンドー3DS グロスピンク

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商品詳細
本体の状態は綺麗ですが写真にある通り左スティックのカバーがありません。が、問題なく使えます。動作確認済みです。充電器もセットでお送りします。必要でしたら要らないカセットもお送りします。気軽にコメントください♪「ニンテンドー3DSグロスピンク」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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